Använde AI-genererad konst i marknadsföring: "Jag är färdig"

Wizards of the Coast, företaget bakom Magic: The Gathering, har erkänt att de använde generativ AI för att skapa en marknadsföringsbild tidigare denna månad, trots att detta gick emot deras egna policy. Detta inträffade i en nu raderad post på Magic: The Gatherings officiella konto.

Bilden visade flera Magic-kort mot bakgrund av ett viktorianskt laboratorium. Fans upptäckte flera element i bakgrundsbilden som tydde på att den kunde ha skapats med generativ AI.

Så kan du tjäna pengar på AI – nya funktionen

Företagets respons

Wizards of the Coast hävdade först att bilden skapats av en människa, men ändrade sedan sin ståndpunkt och bad om ursäkt. De meddelade att "det ser ut som att några AI-komponenter som nu dyker upp i standardverktyg som Photoshop smög sig in i vår marknadsföring".

Enligt GeekWire har företaget har tidigare krävt att kreativa bidragsgivare till andra produkter, som Dungeons & Dragons, ska avstå från att använda generativ AI för att "skapa slutprodukter".

OpenAI till New York Times efter stämningen: "Manipulerat"

Konsekvenser och uppdateringar

Företaget planerar nu att uppdatera sina riktlinjer för marknadsföringspartner för att förbjuda användningen av generativ AI. Dessutom har Wizards of the Coast uppdaterat sina konstnärsriktlinjer för att förbjuda användningen av illustrationer skapade med generativa AI-verktyg, efter att fans upptäckt tecken på AI-konst i en kommande källbok för Dungeons & Dragons.

Nya Wi-Fi-teknologin certifieras: "Banbrytande"

Konstnären slutar

Dave Rapoza, en konstnär som tidigare arbetat för Magic: The Gathering, meddelade på Twitter att han är "färdig med att arbeta för Wizards of the Coast" efter denna kontrovers. Han förklarade att han avslutar samarbetet eftersom företaget tog en moralisk ställning mot AI-konst för bara en vecka sedan för att sedan använda det i sin marknadsföring.

Informationen och texten i artikeln är framtagen med hjälp av AI-verktyg. Den är därefter bearbetad och faktagranskad av Nyheter24.

Läs mer: iPhone föll 5 000 meter från flygplan: "Inga repor"