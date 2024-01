En robot som är smartare och mer kapabel än oss människor har länge varit ett huvudtema i science-fiction filmer som "The Matrix", "Her" och "Ex Machina", men det kan snart bli mer än fiktion. AI-racet har börjat och med det finns en risk att det utvecklas ett program eller system som kan utföra alla uppgifter som människor kan. Det som vanligtvis kallas "AGI", eller Artificial General Intelligence.

Så skyddar du dig mot AI-bedrägerier: "Svårt att stå emot"

AI utrotar mänskligheten: "Inte otänkbart"

Under 2010-talet var consensus att det skulle ta runt 50 år innan AGI skulle nås men i och med den snabba utvecklingen av AI-modeller som ChatGPT har många experter ändrat sina hypoteser och tror nu att det kommer mycket snarare.

– Fram till ganska nyligen trodde jag att det skulle dröja 20 till 50 år innan vi har allmänna AI-system. Och nu tror jag att det kan vara mindre än 20 år, säger Geoffrey Hinton, som ofta benämns som "AI:s gudfader" för sitt arbete med AI, till CBS.

På frågan om hur stor sannolikheten är att AI försöker utrota mänskligheten svarade Hinton:

– Det är inte otänkbart, det är allt jag kommer säga.

Under World Economic Forum i Davos i år sa Sam Altman, grundare av OpenAI, att han tror att AGI kommer inom en "någorlunda snar framtid", men att det kommer påverka världen mindre än vi tror.

Ny AI-forskning – så kan vi prata med djur

Kan skriva bästsäljare det här årtiondet

Sannolikheten att vi har maskiner som kan utföra alla uppgifter människor kan bättre och eller billigare innan 2047 är 50/50, enligt en studie från 2023 av Machine Intelligence Research Institute, där de frågade över 2,000 experter. När samma fråga ställdes 2022 satte experterna samma sannolikhet men då innan 2060.

I studien svarade de också att det finns en 50 procents chans att AI skriver en hitlåt innan 2028 och en New York Times bästsäljare innan 2029.



På hemsidan AI-countdown kan du se en nedräkning till AGI. Den är baserad på Metaculus, en plattform där vemsomhelst kan skriva in när de tror att AGI kommer. Just nu står nedräkningen på lite över två år.

Läs mer: Google:s nedlagda projekt – ballonger i rymden

Läs mer: Bandet som lurade Spotify – tjänade hundratusentals kronor