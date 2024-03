Så använder du "ChatGPT-dödaren" Claude 3 i Sverige – helt gratis

Den fjärde mars i år lanserade AI-företaget Anthropic, backade av Amazon och Google, tre nya språkmodeller.

Modellerna heter Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet och Claude 3 Opus. Av dessa är Claude 3 Opus den bästa och smartaste.

Tyvärr är det just denna modell som inte finns tillgänglig i Sverige. Så varför är den så eftertraktad?

Bättre än GPT-4 enligt många

Många användare har nämligen påstått att Claude Opus överträffar alla andra språkmodeller på marknaden – inklusive OpenAI:s språkmodell GPT-4, som ligger till grund för betalversionen av den populära chattroboten ChatGPT.

Precis som GPT-4 kan Claude 3 Opus skriva mänskliga texter på flera språk, koda, sammanfatta dokument, analysera bilder och mer.



Foto: Skärmavbild/Anthropic

Claude 3 är inte tillgänglig i EU – och kostar

För oss i Sverige som var ivriga att få prova på Claude 3 Opus när den släpptes möttes av ett tråkigt besked: Språkmodellen kan inte användas i EU.

Att använda den sämre men kostnadsfria modellen Claude 3 Sonnet på Anthropics hemsida kan i vissa fall göras med hjälp av en VPN, men när man försöker prova på storebrorsan Claude 3 Opus möts man av det här meddelandet:

Meddelandet som dyker upp när man försöker betala för Claude Pro, där användning av Claude 3 Opus ingår. Foto: Skärmavbild/Anthropic

Även om man på något sätt hade lyckats få tillgång till Claude 3 Opus via Anthropics hemsida här i Sverige hade det kostat en månadsavgift på lite över 200 kronor i månaden – en summa som alla kanske inte är villiga att betala.

Plats och pris är alltså det som kan stå i vägen för dig som användare att prova på en av världens bästa språkmodeller.

Lyckligtvis finns det ett mycket enkelt sätt att komma runt dessa hinder.

Så använder du Claude 3 Opus gratis i Sverige

För att använda Claude 3 Opus gratis i Sverige navigerar du dig till sajten Chatbot Arena.

Hemsidan är till för att mäta olika språkmodellers prestation baserat på vilket svar användaren föredrar.

Användaren ställer en fråga och får två olika svar från två olika språkmodeller. Sedan får användaren bestämma vilket svar som är bäst, utan att veta vilka språkmodeller som svarade.

Varje svar har samlats in för att avgöra vilken språkmodell som just nu är bäst enligt ett tabellsystem.

Enligt Chatbot Arena är GPT-4 och Claude 3 Opus ungefär lika bra. Foto: Skärmavbild/Chatbot Arena

Så hur kan man med hjälp av denna sida använda Claude 3 Opus helt kostnadsfritt? Jo, först klickar du in dig på länken: https://chat.lmsys.org/. Sedan navigerar du dig till fliken "Direct Chat" högst upp på sidan:

Foto: Skärmavbild/Chatbot Arena

I rullgardinslistan över alla språkmodeller lite längre ner på sidan, under "Choose any model to chat", väljer du sedan "claude-3-opus-20240229":

Sedan är det bara att börja chatta!

