Två smarta Vipps-funktioner – som inte finns i Swish

Vad är Vipps?

Vipps Mobilepay är en norsk mobilbetaltjänst för direktbetalningar mellan privatpersoner och företag, likt svenska Swish.

Vem äger Vipps?

Vipps lanserades den 30 maj 2015 av den norska banken DNB. 2022 slogs Vipps samman med danska betalningstjänsten MobilePay, och fick namnet Vipps MobilePay.

I skrivande stund har tjänsten över 11,5 miljoner användare i Norden, enligt Vipps Mobilepay själva.

Vipps-appen. Foto: Lise Åserud/TT

Finns Vipps i Sverige?

Den 24 september 2024 lanserades Vipps i Sverige. Då kunde svenskar för första gången skicka pengar på ett liknande sätt som med Swish även till personer i Norge, Danmark och Finland.

– Det här är en stor dag för oss. Vi har länge velat välkomna våra svenska grannar till vår nordiska familj, och nu händer det äntligen, sa bolagets vd Rune Garborg i ett pressmeddelande då.

Sedan Sverige-lanseringen har över 50 000 svenskar skaffat tjänsten.

LÄS MER: Nya Swish-konkurrenten är här – kan inte användas av alla

Hur skaffar jag Vipps i Sverige?

Vipps-appen finns att ladda ner för alla svenskar med en iOS- eller Androidmobil.

För att komma igång laddar du först ner Vipps från appbutiken i din mobiltelefon.

När du kommer in i appen följer du instruktionerna på skärmen. Här får du skriva in ditt personnummer, telefonnummer och verifiera dig med BankID innan du lägger in ditt kort.

När du gjort det kan du börja "vippsa", som norrmännen kallar det, såvida du har ett kort från en bank som stöds.

Vipps-appen. Foto: Vipps/Pressbild

MISSA INTE: Swish kan få rejäl konkurrens – banker kan ersätta tjänsten

Vilka banker stöder Vipps?

Alla svenska banker stöder nämligen ännu inte Vipps fullt ut. Det går att lägga till, och skicka pengar från, alla bankkort i Vipps. Men för att ta emot pengar krävs det att du har ett kort från någon av följande banker:

Danske Bank

ICA Banken

Lunar

Nordea

Ressurs Bank

SEB Bank

Ålandsbanken

Coop

Även dessa kort kan ta emot pengar:

Entercard

Eurocard

SEB Kort

Om du har ett kort från Swedbank, Länsförsäkringar, Handelsbanken, OKQ, Klarna, Revolut eller Ikano Bank kan du ännu inte ta emot pengar från andra Vipps-användare.

Alla svenska banker stöder inte Vipps. Foto: Jessica Gow/TT

Kan jag swisha till Vipps?

Det finns ännu inte någon koppling mellan Swish och Vipps.

Du kan alltså inte betala med Swish till personer i andra nordiska länder, eller till mobilnummer som bara är kopplade till Vipps. Men du kan vippsa till andra svenskar som har Vipps.

I maj 2024 frågade Nyheter24 Kari Kjær, nordisk chef för extern kommunikation på Vipps, hur Vipps Mobilepay ser på ett eventuellt samarbete med Swish.

– Vi har önskat att ha med Swish för att skapa en gemensam nordisk plattform. Det hade varit det enklaste för både folk och företagare i hela Norden, sa hon då.

Swish är också positiva till ett samarbete, något Jenny Ragnartz, kommunikatör på Swish, då berättade för Nyheter24.

– Men kring vilken form och när i tiden har vi inga detaljer att dela. I dag har vi ett samarbete med dem inom ramen för EMPSA, med ambitionen att möjliggöra för Swish-användare att swisha Vipps Mobilepay-användare och vice versa.

LÄS MER: Här är nya ”Swish”-tjänsten – då kan du använda den i Sverige

Hur ser samarbetet mellan Swish och Vipps ut? Foto: Henrik Montgomery/TT

Är Vipps gratis?

Vipps tar ut en avgift för den som skickar pengar mellan länder.

Till en början var avgiften två procent per betalning, men sedan den 1 november 2024 är avgiften fyra procent. Det är däremot gratis att ta emot en betalning.

Att skicka pengar till en annan svensk är gratis upp till 5 000 kronor, enligt Mobil.se.

MISSA INTE: Senaste nytt – ta del av det som händer just nu

Vilken valuta gäller när jag betalar med Vipps?

När du vippsar till utlandet skickar du alltid i mottagarens valuta: NOK till Norge, DKK till Danmark och EUR till Finland.

Innan du skickar får du ser hur mycket det blir i svenska kronor. När du betalar i Sverige skickar du i SEK.

Vilka funktioner har Vipps?

Vipps har några andra funktioner utöver att bara skicka och ta emot pengar.

Det går att, precis som med Swish, be om pengar genom att skicka en förfrågan och betala med en grattishälsning.

En Vipps-funktion som däremot Swish inte har är att användare kan skapa en uppgörelse, likt hur appen Steven fungerar. Om exempelvis du och dina vänner har gjort utlägg under en middag eller dylikt, kan ni lägga in alla utgifter i Vipps och låta appen räkna ut hur mycket ni är skyldiga varandra.

En annan funktion, som infördes i november 2024, är Önskelistan. Den låter användare skapa en lista över länkar till presenter och sedan dela den med vänner och familj i Norden.

Många norska företag och butiker stödjer betalning med Vipps. Men än så länge går det inte att vippsa till svenska företag.

Utanför Vipps kontor i Oslo. Foto: Lise Åserud/TT

MISSA INTE: Nyheter idag – aktuella nyheter från Sverige och världen



Kan jag använda Vipps i stället för Apple Pay?

Den 9 december 2024 blev Vipps Mobilepay historiska.

De blev nämligen det första företaget att skapa en tredjepartsapp för blippbetalningar i Apples iPhones, något bland annat The Verge rapporterat om.

Detta innebär helt enkelt att användare kan göra blippbetalningar med mobilen via Vipps i stället för Apple Pay. Det går att ställa in så att Vipps blir standardvalet för betalningar, och att det aktiveras genom ett dubbeltryck på sidoknappen precis som Apple Pay.

Tidigare har Apple Pay varit det enda alternativet för iPhone-användare. Men tack vare ett EU-direktiv finns nu fler valmöjligheter. Apple har nämligen tvingats ge andra utvecklare tillgång till NFC, tekniken bakom blippbetalningen.

– Att vi, som i internationella sammanhang är små, är först i världen med ett konkurrerande alternativ på iPhone är stort. Det visar att vi kan hävda oss i konkurrens mot större internationella aktörer. Jag är otroligt stolt över kollegor som har arbetat hårt för att få detta att hända, sa Vipps-vd:n Rune Garborg i ett pressmeddelande när tjänsten lanserades.

Just nu är Vipps betallösning bara tillgänglig i Norge. Under 2025 väntas den komma till Danmark, Finland och Sverige samt få stöd för Visa och Mastercard.

Foto: Vipps/Pressbild

LÄS MER: Nytt mobilnummer? Det måste du göra med Swish