Hackare kan nå dig – även när mobilen känns säker

Fysisk åtkomst till telefonen

Om du tappar bort din mobil kan någon med ont uppsåt fysiskt manipulera den. Det kan handla om att installera spionprogram eller till och med bygga in ny hårdvara – som sedan aktiveras nästa gång mobilen slås på, informerar experterna på NordVPN.

Manipulerad strömknapp eller batterikrets

Tidigare infektion med skadlig kod

Hur vet jag om min mobil är hackad?

Ett sätt att ta reda på om din telefon har blivit hackad är att kontrollera om din e-postadress eller användarnamn förekommer i kända dataläckor. Det kan du till exempelvis göra via tjänsten Have I Been Pwned.