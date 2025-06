Polisens skarpa varning: Appar du måste ta bort direkt

Nu rekryteras det som flest unga

Polisen listar de viktigaste apparna att hålla koll på

I ett inlägg på Facebook publicerar polisen de viktigaste apparna att hålla ett extra öga på. De här apparna används för att locka in barn i brott – och nu uppmanar polisen att de ska tas bort omedelbart. Bland de appar som pekas ut anges Telegram, Signal och Wickr Me vara verktyg för att rekrytera in unga till organiserad kriminalitet, rapporterar Expressen. Varningen är tydlig: radera dem – innan någon dras in.