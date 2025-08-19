Nyheter24
Nyheter /Teknik /Google

Google Maps dolda funktion – därför bör du använda den

Publicerad: 19 aug. 2025, kl. 19:30
Genrebilder. Foto: Magnus Lejhall/TT & Fredrik Sandberg/TT

Det finns en Google Maps-funktion som många inte känner till, men som kan vara viktig för din säkerhet.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

Google

Google Maps Street View är ett verktyg som låter en utforska platser virtuellt genom 360-graders panoramabilder. Funktionen gör det möjligt att se gator och byggnader från marknivå, och är användbar när man exempelvis vill hitta till nya platser eller utforska olika gator, men den innebär också att bostäder och andra privata miljöer blir synliga för allmänheten.

LÄS MER: Google-användare måste göra detta – innan det är försent

Google-funktionen få känner till – kan vara viktig för din säkerhet

Det kan finnas flera skäl till att du bör dölja ditt hem i Google Maps Street View. Bland annat kan inbrottstjuvar använda tjänsten för att kartlägga hus, bilar och annat i ditt område. Det kan därför vara bra att veta att det faktiskt finns en funktion som gör det möjligt att sudda ut ditt hem från kartan, skriver Teksiden

Detta kan man göra genom att skicka in en begäran till Google, som sedan granskar begäran och återkommer med ett besked. Processen kan kan endast göras via en dator. 

LÄS MER: 4 mobiltelefoner som "dör" nästa vecka – bråttom att byta

Såhär gör du – steg för steg 

När Google godkänt ens begäran är ändringen permanent. Det innebär att det som suddats ut inte kan återställas. Såhär gör du: 

  1. Gå till Google Maps och sök efter din adress.
  2. Dra ner den gula figuren på kartan för att öppna Street View.
  3. Hitta till din adress eller det objekt du vill sudda ut.
  4. Markera objektet.
  5. Klicka på "Rapportera ett problem" längst ner till höger.
  6. Beskriv vad som ska suddas ut, exempelvis ett hus, en bil, ett ansikte eller annat objekt.
  7. Klicka på "Skicka".

LÄS MER: BankID slutar snart fungera för dessa Android-användare

