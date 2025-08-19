Google Maps dolda funktion – därför bör du använda den

Det finns en Google Maps-funktion som många inte känner till, men som kan vara viktig för din säkerhet.

Google Maps Street View är ett verktyg som låter en utforska platser virtuellt genom 360-graders panoramabilder. Funktionen gör det möjligt att se gator och byggnader från marknivå, och är användbar när man exempelvis vill hitta till nya platser eller utforska olika gator, men den innebär också att bostäder och andra privata miljöer blir synliga för allmänheten.

Det kan finnas flera skäl till att du bör dölja ditt hem i Google Maps Street View. Bland annat kan inbrottstjuvar använda tjänsten för att kartlägga hus, bilar och annat i ditt område. Det kan därför vara bra att veta att det faktiskt finns en funktion som gör det möjligt att sudda ut ditt hem från kartan, skriver Teksiden.

Detta kan man göra genom att skicka in en begäran till Google, som sedan granskar begäran och återkommer med ett besked. Processen kan kan endast göras via en dator.

Såhär gör du – steg för steg

När Google godkänt ens begäran är ändringen permanent. Det innebär att det som suddats ut inte kan återställas. Såhär gör du: