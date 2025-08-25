Faran som många missar – så kan ditt sparande rasa

Det låter som framtiden – men AI kan bli en ekonomisk mardröm. Nu slår experter larm: hajpen är på väg att slå tillbaka mot svenska sparare.

Det pratas om AI överallt – på jobbet, i nyheterna och på börsen. Men nu höjer experter ett varnande finger: många riskerar att förlora stora pengar. Och värst kan det bli för helt vanliga sparare, rapporterar Svenska Dagbladet.

En bubbla

De senaste åren har företag som håller på med AI (artificiell intelligens) blivit superstora. Aktierna i jättar som Microsoft, Google och Nvidia har rusat – och värdet på börsen har skjutit i höjden.

Men vissa experter menar att allt kanske gått lite för snabbt. De varnar för att AI blivit en slags bubbla. Alltså att värdet på vissa företag är mycket högre än vad det egentligen borde vara – och att allt kan rasa om förväntningarna inte infrias.

– Jag tror att en del investerare riskerar att förlora stora summor pengar. Det suger, sa Sam Altman, en av grundarna till Chat GPT, nyligen enligt SvD.

Dina fonder kan påverkas

Även om du inte själv köper aktier i AI-företag, kan dina pengar ändå ligga där. Många svenskar sparar i så kallade indexfonder – som följer de stora börserna i världen. Och där finns företag som Nvidia ofta med.

Om deras aktier kraschar påverkar det hela fonden – och därmed även ditt sparande, till exempel till pensionen eller barnen.

Simon Reinius, som jobbar som fondförvaltare, tror att vissa av företagen är kraftigt övervärderade. Han varnar särskilt för Nvidia, som han aldrig valt att investera i.

Många satsar – få lyckas

Samtidigt visar en ny studie från amerikanska MIT att 95 procent av alla företag som försöker tjäna pengar på AI misslyckas. Trots stora investeringar har de flesta inte lyckats få någon tydlig nytta.

AI-experten Sofie Perslow, som jobbar med att hjälpa företag förstå tekniken, ser samma sak.

– De flesta börjar i fel ände. De testar ett verktyg utan att ens veta vad de vill med det, säger hon.

Tänk dig för innan du hoppar på tåget

AI kommer säkert att vara en del av framtiden – men det betyder inte att alla som jobbar med AI kommer lyckas. Och inte varje aktie som har med AI att göra är en bra investering.