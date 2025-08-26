Google Chrome slutar snart fungera för dessa Android-användare

Har du en äldre Android-enhet? Då kan webbläsaren Google Chrome snart sluta fungera.

Tidigare i augusti gick Google ut med en ny uppdatering till webbläsaren Google Chrome.

Uppdateringen kallas Chrome 139 och kommer med några, för de flesta användare, oviktiga ändringar.

Men en sak med uppdateringen sticker ut – det är nämligen den första någonsin som inte finns tillgänglig på Android 8 och 9.

Chrome 138 blir sista uppdateringen

Android 8 och 9, som lanserades 2017 respektive 2018, börjar nu stödjas av allt färre appar och tjänster, just av den anledning att de börjar bli för gamla.

Nyheter24 kunde exempelvis nyligen avslöja att verifieringsappen Mobilt BankID håller på att försvinna från Android 8 då operativsystemet snart inte kommer kunna stödja tjänsten tillräckligt.

Samma sak inträffar nu med den populära webbläsaren Google Chrome.

För alla med Android 8 och 9 blir nämligen den förra uppdateringen, Chrome 138, den sista någonsin. Det bekräftar Google i ett inlägg på Chromes supportsida.

Google: Uppdatera din mobil

Om du har en mobil med Android 8 eller 9 behöver du inte göra något än. Chrome kommer nämligen gå att fortsätta använda tillsvidare.

Men över tid kan appen sluta fungera och bli osäker att använda.

I inlägget uppmanar därför Google alla som fortfarande har en enhet med Android 8 eller 9 att uppgradera till Android 10.

"Om du använder Android 8.0 eller Android 9.0 rekommenderar vi att du uppgraderar till en stödd version av Android 10.0 (eller senare) så att du fortsatt får de senaste säkerhetsuppdateringarna och Chrome-funktionerna."