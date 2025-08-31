Snart kommer du att kunna färdas med Ubers egna tåg från London till andra europeiska städer på kontinenten.





Företaget Eurostar har länge varit det enda tågbolaget som åker från London under den Engelska kanalen till kontinenten. Men snart kan resenärer börja åka tåg med Uber.

Snart kan du åka Uber-tåg från London hit

Uber-tågen kommer nämligen att samarbeta med Gemini Trains som leds av Tony Berkeley, en brittisk aristokrat och Labour-parlamentariker. Tillsammans kommer de lansera en ny internationell tåglinje och konkurrera med Eurostar.

Annons

Hit kommer de nya Uber-tågen åka

Med de nya planerade tågsträckorna kommer man kunna färdas mellan London, Lille, Paris och Bryssel. Tågen kommer att utgå från Stratford i östra London.

– Stratford är lite av en tom duk, säger Adrian Quine, vd för Gemini Trains, till Time Out.

Uber och Geminis planer är att ha tio stycken höghastighetståg och biljetterna ska gå att boka direkt i den befintliga Uber-appen.