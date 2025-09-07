Då har du inte rätt till a-kassa – med nya riktlinjer

Sedan i somras har Arbetsförmedlingen börjat spåra IP-adresser för de som går på a-kassa – något som minst sagt har väckt starka reaktioner.

Tusentals arbetslösa har spårats via sina IP-adresser och reaktionerna har varit starka, minst sagt.

Nya riktlinjer från Arbetsförmedlingen och a-kassorna har satt igång en våg av förståelse och ilska. Vad tycker svenskarna om det nya beslutet?

Arbetsförmedlingen spårar din IP-adress

Det har länge varit ett krav att den som får a-kassa ska befinna sig i Sverige och aktivt söka jobb. Men nu används ett nytt verktyg i jakten på fuskare: spårning av IP-adresser.

Mer än tusentals personer som har påstått befunnit sig i Sverige har avslöjats, genom att deras IP-adresser visat att de i själva verket varit utomlands – ibland under längre perioder, rapporterar Dagens Nyheter.

Nyheten har tagit fart snabbt, bland annat genom en viral video på TikTok, där en man förklarar lite om vad som gäller och att flera redan blivit avslöjade. Kommentarerna har inte låtit vänta på sig.

"Inte mer än rätt"

Bland kommentarerna märks en tydlig klyfta mellan de som tycker att hårdare kontroll är på tiden – och de som upplever det som något helt annat.

"Det är inte mer än rätt", skriver en person.

≈, skriver en annan.

Flera är tydliga med att man bör befinna sig i Sverige om man får ersättning.

"Är du arbetslös och får a-kassa får du inte vara utomlands, du ska stå till arbetsmarknadens förfogande", skriver en användare.

Andra ifrågasätter hur man har råd att resa, om man nu är arbetslös.

"Konstigt att man har råd att åka utomlands om man är arbetslös".

Kritik mot systemet – blir vi övervakade?

Men långt ifrån alla håller med. Många reagerar mot vad de upplever som integritetskränkande övervakning.

"Sverige börjar kännas som ett öppet fängelse", skriver en person.

"Det här landet blir mer och mer en polisstat", skriver en annan.

Andra undrar om systemet verkligen är säkert, och ifrågasätter om IP-adresser är tillräcklig bevisning.

"Du kan vara i Sverige men surfa via ett utländskt nät, rättsligt håller det ju inte", skriver en.

Funkar det att använda VPN?

Men det mest återkommande temat i kommentarerna är dock tips för att inte åka fast – och det är med hjälp av att använda VPN.

VPN, som står för "virtuellt privat nätverk" är en tjänst som skapar ett privat surfande. När man använder VPN på sitt internet skyddas din IP-adress och data krypteras, enligt Microsoft.

Men flera medier och myndigheter påstår att IP-adressen kommer att upptäckas ändå, även med installerat VPN, däribland A-kassan Hrak.

"VPN löser problemet så länge du loggar in via svensk server sen kanske det ser ut som att du är i Stockholm men bättre än utlandet", skriver en person, varpå en annan svarar:

"Avslöja inte knepet".

Det krävs för att få a-kassa – efter spårandet

Enligt reglerna i dag gäller följande för att ha rätt till a-kassa i Sverige:

Du ska vara bosatt i Sverige.

Du måste vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och vilja ta ett jobb med kort varsel.

Du ska aktivt söka jobb.

Du måste anmäla om du planerar att resa utomlands – även om det är tillfälligt.

Att logga in från utlandet, även för att skicka in en aktivitetsrapport, kan i vissa fall räcka för att ifrågasätta din rätt till ersättning.