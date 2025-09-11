Streamingjätte utsatt för läcka – återställ ditt lösenord

Den amerikanska streamingplattformen Plex, med tiotals miljoner användare världen, har råkat ut för en ”incident”.
Dataläcka hos streamingjätten Plex
Det är vad säkerhetssidan Säkerhetskollen benämner händelsen för som resulterat i att en obehörig tredje part fått åtkomst till en begränsad mängd kunddata som inkluderar e-postadresser, lösenord och användarnamn.
”Plex har utfärdat en säkerhetsvarning om en nyligen inträffad säkerhetsincident”, skriver Säkerhetskollen.
Plex uppmanar: Återställ lösenordet
Plex har själva lyckats begränsa händelsen och inga bankuppgifter ska ha läckt. Dock uppmanas alla användare att återställa sina lösenord – omedelbart.
Säkerhetskollen listar hur man enklast gör detta:
- Gå in på https://plex.tv/reset
- Streamingjätten rekommenderar att man använder alternativet ”Logga ut från anslutna enheter efter lösenordsndring”. Det säkerställer att kontot är helt skyddat.
”Ytterligare försiktighetsåtgärder du bör vidta är att aktivera tvåfaktorsautentisering på ditt Plex-konto. Kom också ihåg att om du använde samma lösenord någon annanstans, se till att du ändrar dina inloggningsuppgifter på dessa platser också”, uppger Säkerhetskollen.