Streamingjätte utsatt för läcka – återställ ditt lösenord

Den amerikanska streamingplattformen Plex har utsatts för en dataläcka. Nu uppmanas användare återställa lösenordet.

Den amerikanska streamingplattformen Plex, med tiotals miljoner användare världen, har råkat ut för en ”incident”.

Det är vad säkerhetssidan Säkerhetskollen benämner händelsen för som resulterat i att en obehörig tredje part fått åtkomst till en begränsad mängd kunddata som inkluderar e-postadresser, lösenord och användarnamn.

”Plex har utfärdat en säkerhetsvarning om en nyligen inträffad säkerhetsincident”, skriver Säkerhetskollen.

Foto: Stella Pictures

Plex uppmanar: Återställ lösenordet

Plex har själva lyckats begränsa händelsen och inga bankuppgifter ska ha läckt. Dock uppmanas alla användare att återställa sina lösenord – omedelbart.

Säkerhetskollen listar hur man enklast gör detta:

Gå in på https://plex.tv/reset

Streamingjätten rekommenderar att man använder alternativet ”Logga ut från anslutna enheter efter lösenordsndring”. Det säkerställer att kontot är helt skyddat.