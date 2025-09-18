1 miljon svenskar hackade – uppmaningen: Gör detta nu

Den 14 september blev det känt att systemleverantören Miljödata hackats tidigare i augusti och att en miljon svenskars personuppgifter och kontaktuppgifter stulits och spridits på Darknet.
En miljon svenskars uppgifter läckta – så ser du om du drabbats
Läckan har nu resulterat i en allt högre risk att svenskar utsätts för nätfiske och andra bedrägerier.
Häromdagen rapporterade Nyheter24 om hur du enkelt kan ta reda på om din mejladress varit med i läckan och om du således fått dina uppgifter spridda på Darknet.
På Säkerhetskollens hemsida kan man nämligen använda sig av ett verktyg där du skriver in din mejladress.
Se till att skydda dig mot läckor och bedrägerier – i tre steg
Nu har Stöldskyddsföreningens säkerhetssajt, Säkerhetskollen, delat uppmaningar till allmänheten för att bättre skydda sig och sina personuppgifter.
Tipsen, som är tre till antalet, är till för att du ska ha ett bättre skydd runt omkring dig och dina digitala uppgifter:
- Skaffa dig en digital brevlåda, till exempel Kivra och myndighetspost.se. Då får du en notis så fort någon tar en kreditupplysning på dig.
- Se till att aktivera Skatteverkets spärrar mot obehörig adressändring och obehörig ombudsregistrering.
- Se också till att ha aktiverat adresslåset på adressändring.se. Det gör så att obehöriga inte kan ändra postudelningsadress.
