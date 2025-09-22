Samsung höjer priserna – så kan det slå mot din plånbok

Samsung planerar att höja priserna på vissa av sina produkter under slutet av året. Hur kan du som konsument påverkas?

Samsung Electronics har meddelat att de kommer att höja priserna på flera av sina produkter, något som kan komma att påverka både företagskunder och konsumenter.

Samsung är inte ensam om att höja sina priser, även företag som Micron och SanDisk har vidtagit liknande åtgärder, det rapporterar PC för alla.

Hur påverkas du av höjningen?

Samsung har nyligen bekräftat att de kommer att höja priserna på sina DRAM- och NAND-minnen under slutet av 2025.

Förändringen omfattar en prishöjning på upp till 30 procent för vissa DRAM-produkter, samt en ökning på mellan fem och tio procent för NAND-baserad lagring, enligt sydkoreanska nyhetssajten New Daily.

Anledningen? En stor trend där flera globala minnestillverkare justerat sina priser, inklusive Micron och SanDisk.

Varför höjs priserna?

En av de största orsakerna till prisökningen är ökad efterfrågan från stora företag inom molntjänster, som nu beställer stora mängder servlagring för att bygga ut och förbättra sina produkter.

För konsumenter kan detta innebära en prisökning på allt från telefoner till laptops, samt lagring. De nya justeringarna kommer också sannolikt påverka företag som är beroende av tekniken, vilket kan pressa konkurrenter ekonomiskt på marknaden.

Vad betyder detta för Samsungs framtid?

Prishöjningarna väntas stärka Samsung och öka lönsamheten på kort sikt. Särskilt LPDDR-minnen, där Samsung är marknadsledande, kommer att bidra till detta.

För kunder kan smartphones och datorer bli dyrare, även produkter från andra tillverkare, eftersom att Samsungs ändring kan pressa upp priserna.