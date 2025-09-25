Hyresgäst mystiskt försvunnen 8 år – hyran tickar ändå in

Det har inte kommit ett knyst från hyresgästen på åtta år, trots inbetalade hyror och räkningar. Nu tar myndigheter saken i egna händer och säger upp hyresgästen. Men vad säger egentligen lagen?

I ett vanligt bostadsområde står en tvårumslägenhet tyst och till synes orörd. Dörrhandtaget samlar damm, posten svämmar över, men hyran kommer ändå in varje månad.

Hyresvärden har under flera år försökt få kontakt med hyresgästen som står på kontraktet. Var håller hyresgästen hus, och vad gäller egentligen?

Hyresgäst mystiskt försvunnen i 8 år

Det började som ett vanligt till synes ärende. Sedan 2016 har det kommunala bostadsbolaget Poseidon försökt få tag på en man i 60-årsåldern som hyr en lägenhet i Bagaregården, Göteborg.

Trots upprepade försök att skicka brev, besök och telefonsamtal, har inget livstecken kommit.

När en trygghetskonsulent från störningsjouren gjorde ett hembesök förra hösten, var lägenheten tyst. Utan varken svar vid dörren, damm som hade lagt sig över handtaget, och genom brevinkastet skymtade högar av post på golvet, rapporterar Hem & Hyra.

Hyran och elräkningen betalas – utan livstecken

En kontroll med elbolaget visade att elräkningen betalades varje månad. Däremot var elförbrukningen försumbar, med omkring 4 till 5 kWh per månad, motsvarande ett stort sett obebott hem.

Det normala för en mindre lägenhet ligger runt 167 kWh per månad.

Hyran däremot betalades punktligt, månad efter månad, år efter år. Inga betalningspåminnelser, inga förseningar.

Bara en tyst, regelbunden överföring av pengar från ett konto, vars ägare ingen verkar ha sett.

Hyresvärden tvingas säga upp kontraktet

Eftersom inga kontaktförsök lyckades och ingen svarade på det rekommenderade uppsägningsbrevet, tog Poseidon ärendet vidare till Hyresnämnden, som inte heller lyckades nå mannen.

Slutligen tvingades man ta till så kallad delgivning via kungörelse, vilket är en formell åtgärd där informationen publiceras i officiella tidningar.

I augusti 2025 fick man godkänt för att säga upp hyresgästen. Mannen hade fortfarande inte hört av sig. Nu är ärendet hos Kronofogden, som inom några veckor väntas genomföra en så kallad handräckning, ett myndighetsbesök där lägenheten kan öppnas och återtas.

"Ett mysterium"

Lotta Lidén Lundgren, tillförordnad distriktschef på Poseidon, menar att situationen är mycket ovanlig.

– Inte ett ljud. Det är ett mysterium. Husvärden har pratat med grannarna, och de som vet vem mannen är har inte träffat honom på länge, säger hon till Hem & Hyra.

Det är inte första gången en hyresgäst lämnar sin lägenhet utan att säga upp kontraktet. Skillnaden här är att hyran fortfarande betalas.

I normala fall märks det först när hyran slutar komma in, men i detta fallet var allt ekonomiskt i ordning, något som hon menar är anledningen till varför det tog så lång tid innan de agerade.

Men vad säger lagen egentligen, får man bli av med sin lägenhet utan att bryta mot avtalet?

Vad säger myndigheterna?

I en intervju med Nyheter24 berättar Anders Olofsson på Hyresråd, Hyres- och arrendenämnden i Göteborg, att det är möjligt:

– En bostadshyresgäst som hyr en lägenhet i första hand med tillsvidareavtal har besittningsskydd om det inte är fråga om ett undantagsfall då hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om ett avstående från besittningsskydd, säger Anders Olofsson och fortsätter:

– En sådan överenskommelse ska oftast godkännas av nämnden för att vara giltig. Det kan handla om så kallade rivningskontrakt där hyresgästen inte har rätt till förlängning om hyresavtalet sägs upp för att huset ska rivas.

Han förklarar även att det finns bestämmelser som innebär att hyresgästen kan sägas upp om man saknar skyddsvärt behov av lägenheten, alltså att man inte använder den som sin permanentbostad.

– Så kan hyresavtalet upphöra på grund av att hyresgästen inte bedöms ha ett skyddsvärt behov av lägenheten som sin permanentbostad, fortsätter han.

Vad säger lagen?

Enligt svensk hyreslag, det vill säga 12 kap. Jordabalken, ofta kallad "Hyreslagen", har en hyresgäst som har ett starkt besittningsskydd, alltså rätten att bo kvar, även om hyresvärden vill säga upp avtalet.

Men det finns undantag.

Om hyresgästen inte längre anser ha behov av bostaden, ifall lägenheten uppenbart står oanvänd under längre tid. Eller när en hyresgäst inte svarar på kontaktförsök, inte är folkbokförd på adressen, aldrig vistats där, och inte har en rimlig förklaring – då kan hyresvärden ansöka om uppsägning via Hyresnämnden.

Det är dock viktigt att påpeka att det inte bara räcker att vara frånvarande, det måste finnas en samlad bild av att lägenheten inte längre används som en permanent bostad, vilket är ett krav enligt lagen.

– Hyresnämnden gör en bedömning av om det i den aktuella situationen vore oskäligt att hyresavtalet upphör eller om det i övrigt skulle strida mot god sed i hyresförhållanden att hyresavtalet upphör, avslutar Anders.

Vad väntar hyresgästen nu?

Ingen vet vad som finns kvar i lägenheten, är den tömd eller övergiven? Står möblerna kvar täckta av damm, eller lever det någon där inne?