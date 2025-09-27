Oscar, 33, blev mångmiljonär – så kan du lyckas som han

Oscar är 33 år och har genom åren lyckats göra sig själv till mångmiljonär genom kloka investeringar. I en intervju med Nyheter24 delar han sina bästa tips, fallgropar du ska undvika och delar även med sig av hur mycket han själv sparar.

Investerar du pengar på börsen? Eller går du i tankar på att starta ett eget sparande i fonder eller aktier?

Då är du inte ensam.

Enligt nätbanken Avanzas uppgifter har omkring 2,8 miljoner svenskar pengar förvaltade i aktier. Hur många som totalt har pengar sparade i någon annan sparform är dock inte känt, men totalt sett är det åtminstone ett par miljoner svenskar som börssparar.

En oerhört viktigt detalj är att vara införstådd med att investeringar aldrig leder till snabba pengar. Rikedom är ingenting som är garanterat utan pengarna som förvaltas ska också vara pengar som du kan klara dig utan utifall att de går förlorare. Börsen kan som bekant gå upp och ner och det svänger ofta snabbt.

Oscar, 33, är mångmiljonär – tre saker kan göra dig framgångsrik på börsen

En som däremot lyckats mer än väl på börsen är investeraren, entreprenören och mångmiljonären Oscar Fagler, 33. På Instagram delar han sina erfarenheter och tips till över 165 000 följare.

Han är också med och driver Investeringshubben på Patreon där kunskap och erfarenheter delas inom ämnen så som investeringar, fastigheter, krypto och personlig framgång.

Till Nyheter24 delar han sina tre främsta tips för dig som gärna vill bli framgångsrik på börsen men som inte riktigt har verktygen för att ta reda på hur det går till.

I ett mejl skriver han vad han anser är avgörande för att kunna anses vara framgångsrik på börsen:

1. Håll det enkelt

"Ha ett bra månadssparande och investera i breda indexfonder eller stabila bolag du förstår. Det behöver inte vara svårare eller mer komplicerat än så".

2. Tålamod

"Tiden i marknaden är viktigare än att försöka tajma marknaden. Fortsätt spara och investera oavsett hur börsen rör sig. Över tid tenderar den att gå upp".

3. Disciplin

"Sätt en strategi och håll dig till den, även när det svänger. Sälj aldrig i panik eller under börskrascher. Det är i dessa tillfällen man ska göra helt tvärtom, dvs köpa mer!"

Vill du lyckas bättre på börsen? Gör som investeraren när lönen kommer

Framgång mäts på olika sätt utifrån olika ramar. Vissa kanske värdesätter att vara just framgångsrik utifrån någon annans perspektiv av vad det faktiskt är. Andra kanske snarare bara vill göra smarta investeringar utan att mäta framgång.

Fagler ger även tips på hur man tar kloka beslut när man investerar. Och det börjar med att ha rätt inställning när lönen dimper ner på kontont.

"Automatisera sparandet. Sätt upp ett autogiro direkt när lönen kommer. Många spenderar sin lön och sparar det som eventuellt blir över, ofta nästan ingenting. Vänd på det: börja med att spara, spendera det som blir över", skriver han till Nyheter24 och fortsätter:

"Ha en buffert innan du investerar. En trygghet på kontot gör att du vågar spara mer och sänker din privatekonomiska risk. Dessutom slipper du sälja dina värdepapper om en oförutsedd utgift dyker upp".

Avslutningsvis delar han ett tredje spartips alla investerar bör tänka på, nämligen att se över sina fasta kostnader så som abonnemang, försäkringar och räntor. Det kan göra stor skillnad och rabatter kan finnas att hämta, menar Fagler.

Oscar Fagler är investerare, entreprenör och mångmiljonär. Foto: Oscar Fagler

Du måste undvika detta – håller du med?

Det finns däremot saker du bör hålla dig ifrån och undvika att hamna i någon slags "fallgrop".

"Undvik att försöka 'snåla ihjäl dig'. Det blir snabbt ohållbart och man ger ofta upp. Dessutom blir vardagen tråkig. Balans är viktigt! Undvik också att jaga snabba klipp eller 'aktieraketer'. Långsiktighet och diversifiering vinner nästan alltid över tid".

Alla dessa tips och tricks är saker som Oscar Fagler själv burit med sig på sin resa mot att bli mångmiljonär på investeringar.

Men den stora frågan för den nyfikna är: hur lång tid tog det att bli miljonär?

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Så mycket investerar mångmiljonären – är du över eller under?

För att ge perspektiv besvarar Fagler frågan med att först redogöra för hur han började investera och hur mycket han själv lägger undan varje månad.

"Jag började spara konsekvent med ungefär 8 000 kronor per månad och kastade även in 45 000 kronor på börsen som mina föräldrar sparat åt mig. Tack vare ränta-på-ränta nådde jag den första miljonen efter ungefär fyra år. Jag la på den tiden ungefär 30 procent av min nettoinkomst på sparande varje månad. Ibland kunde det bli mer, ibland mindre", redogör han för och tillägger: