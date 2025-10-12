Nyheter24
Därför ska du alltid sätta mobilen på flygplansläge – enligt piloten

Publicerad: 12 okt. 2025, kl. 20:30
Enligt piloterna är det bra om passagerarna på planet har på flygplansläge på mobilerna. Foto: Vilhelm Stokstad/TT & Janerik Henriksson/TT

Tänker du skippa flygplansläget nästa gång du flyger? En före detta pilot berättar varför det är en riktigt dålig idé – både för dig, piloterna och mobilnäten.

Det är lätt att tänka att mobilens radiosignaler inte gör någon större skillnad när man flyger, men enligt Dagens PS som pratat med den pensionerade piloten Martin Drake kan det låta rejält i piloternas hörlurar om flera mobiler är aktiva under flygningen.

När ett stort antal telefoner samtidigt söker kontakt med nätverk kan det uppstå ett karaktäristiskt störningsljud i headseten. Det beskrivs som ett slags digitalt brummande, liknande det som gamla högtalare brukade fånga upp från GSM-telefoner. 

Det är inte farligt – men det kan vara riktigt irriterande, särskilt i känsliga moment som landning, skriver Dagens PS.

LÄS MER: Skatteverkets uppmaning: Skydda din adress – gör så här

Onödigt batterislöseri

Utöver risken för störningar påverkar ett avstängt flygplansläge även din egen mobil negativt. När enheten befinner sig på hög höjd utan kontakt med vanliga master försöker den hela tiden hitta signal – vilket dränerar batteriet snabbt. 

Istället för att landa med fullt batteri riskerar du att stå med en urladdad mobil redan innan du når bagagebandet.

LÄS MER: Det här bör du inte dricka när du flyger

Mobilnätet får det svettigt

Ett annat problem är hur mobilnätet påverkas när flygplan rör sig över olika regioner. Mobiler som är påslagna utan flygplansläge kan hoppa mellan olika master i snabb takt, vilket skapar en massa automatiska anslutningsförsök som nätoperatörerna måste hantera. När ett helt plan gör det samtidigt, blir det stor belastning på systemen.

När planet befinner sig långt från vanliga nät – exempelvis över hav eller ödemark – kan vissa mobiler automatiskt koppla upp sig via satellit. Det kan i värsta fall leda till oväntade roamingkostnader, något många flygbolag vill undvika att behöva förklara i efterhand. Därför är det enklast att alla använder flygplansläget från start.

LÄS MER: Så får du ut mest av pensionen – oavsett när du slutar jobba

Sista platsen där du får vara ifred

Det finns också en mer filosofisk poäng. I en värld där vi är konstant uppkopplade är flygplansläget en av få zoner där du faktiskt kan vara otillgänglig. Inga notiser, inga samtal – bara stillhet, kaffe och kanske en inplastad ostmacka.

