Skatteverkets uppmaning: Skydda din adress – gör så här

Skatteverket har gått ut med information om hur du skyddar din adress. Den kan nämligen användas av obehöriga i felaktiga syften.

Skatteverket har två uppdrag: Att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och att bidra till ett välfungerande samhälle genom att motverka brottslighet. Myndighetens huvuduppgifter är bland annat att ta in skatter, att sköta äktenskapsregistret och att agera borgenär åt staten. Därutöver bär Skatteverket också ansvar för att sköta folkbokföringen i landet.

För det gäller att vara folkbokförd rätt – att inte vara det ställer nämligen inte bara till med problem, utan det är också olagligt.

"Kontrollera så att dina uppgifter i folkbokföringen stämmer och glöm inte bort att anmäla till Skatteverket när du flyttar. För att skola, sjukvård och övriga funktioner i samhället ska fungera är det viktigt att du är folkbokförd på den adress där du bor", skriver myndigheten.

Även om du sköter dig och ser till att du är folkbokförd på rätt plats kan det hända att andra inte gör det och i värsta fall drabbas du. Obehöriga kan nämligen vara folkbokförda på din adress av felaktiga skäl. Men du kan faktiskt förhindra detta på olika sätt, uppger Skatteverket.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Så upptäcker du om någon är felaktigt folkbokförd på din adress

På den egna hemsidan har Skatteverket gått ut med information om hur du upptäcker om någon felaktigt är skriven på din adress, hur du meddelar fel och om du kan stoppa obehöriga från att folkbokföra sig där du bor. När det gäller det förstnämnda kan du, via myndighetens e-tjänst "Visa folkbokförda på samma adress" se vilka andra som är skrivna på din adress. Skulle du se att någon som inte borde vara skriven där ändå är det uppmanar Skatteverket dig att be personen göra en flyttanmälan. Om det inte är möjligt ska du meddela felet till myndigheten via e-tjänsten.

Annons

"Vi prioriterar fel som innebär besvär för dig eller som orsakar skada i samhället. Därför är det viktigt att du lämnar så mycket information som möjligt till oss för att vi ska kunna hantera ditt ärende på bästa sätt", skriver de.

Foto: Hanna Brunlöf/TT

Du informeras om någon anmäler flytt till din adress

Vidare uppger Skatteverket att du inte kan spärra din adress så att obehöriga inte kan folbokföra sig där. Däremot informeras du om någon anmält flytt till din adress, antingen per post eller i ett meddelande till din digitala brevlåda om du har en sådan.

"Ifall du får ett brev eller meddelande behöver du svara på det, så att vi vet om personen bor på din adress eller inte. Det är viktigt att du är varsam med dina adressuppgifter så att de inte blir använda på ett felaktigt sätt", skriver de.

En spärr du däremot kan sätta upp, via Skatteverket, gäller vem som kan göra en flyttanmälan åt dig. Via tjänsten "Spärra obehörig adressändring" kan du med andra ord se till så att ingen kan ändra din adress.