Det här bör du inte dricka när du flyger

Många människor reser flera gånger per år hela sitt liv. Men trots det är det inte alla som har koll på hur man ska tänka kring maten och drycken på flygplanet.

Att resa är för många människor en stor och viktig del av livet. För vissa är det ett måste inom yrket medan det för andra kan vara någonting som tillhör en perfekt semester.

Oavsett är det sällan som bara slutmålet räknas – utan även resan dit ska vara trevlig.

I dag finns det oändligt med alternativ kring hur du vill ha det under din resa i form av bland annat "business class", "economy class" och prioriterat bagage.

Under resan kan man känna för en bit mat.

Men för alla på ett tåg, båt eller flyg så finns det ofta mat och dryck-alternativ där du kan välja mellan olika saker för smaklökarna och den kurrande magen. Och det är inte helt ovanligt att resenärerna då även kombinerar sin bit mat med ett glas vin, öl eller en drink.

Det är dock många som missat helt att man just i denna aspekt bör tänka annorlunda när man flyger. I alla fall när det kommer till smaken.

SAS: "Det bör du inte dricka när du flyger"

När vi är högt uppe i luften påverkas både lukt och smak. Kaffe smakar nämligen annorlunda uppe i luften då det för våra sinnen uppfattas som svagare och mer bittert. Detta rapporterade SAS om i ett pressmeddelande i början av året.

Bildkälla: Staffan Löwstedt / SvD / TT

Men nu har flygjätten gått ut med ännu en pekpinne till resenärerna, men denna gång handlar det hela om vin.

Det går nämligen inte att lita på att favoritdruvan smakar lika bra i luften som på marken. Upplevelsen av ett vin uppe på hög höjd skiljer sig nämligen från vad vi annars är vana vid.

– På hög höjd påverkar kabintrycket och den låga luftfuktigheten hur vissa smaker uppfattas och mer specifikt så är det svårare att uppfatta sötma och fruktighet. Det här gör att viner smakar stramare och mer strukturerade. Sträva tanniner och syra blir mer framträdande, vilket gör att viner som känns mjuka och fruktiga på marken, kan upplevas som skarpare eller mer sträva under flygning, berättar SAS dryckesexpert Alexander Lund i ett pressmeddelande från företaget



Så, hur ska man då tänka när man beställer sig ett glas på flyget? Vad bör man man inte beställa.