Surfare attackeras – får sina brädor stulna

En argsint utter har setts attackera surfare i Kalifornien vid flera separata tillfällen. Den har hoppat upp på flera surfbrädor där den både bitit och rivit personerna. I vissa fall har det varit så illa att surfare har behövt dumpa sina brädor och simma tillbaka mot stranden.

The US Fish and Wildlife Services har därför behövt sätta ut skyltar längs Santa Cruz-kusten som varnar för aggressiva havsuttrar i området, skriver Sky News.

Samma utter varje gång

Vid första anblick kan man kanske tycka att det är roligt och nästan lite gulligt med en fluffig liten tjuv som tar ens bräda och åker iväg på den, men när den börjar bli aggressiv är det nog dags att se över allvaret i det hela.

Tydligen är det en och samma havsutter som har gett sig på Kaliforniens surfare, vid namn "841", enligt Sky News. Den föddes för fem år sedan i fångenskap av en uttermamma som själv hade tendenser att närma sig kajaker.

Vad det här aggressiva beteendet kommer ifrån är det ingen som vet än. Men man tror att uttern går igenom hormonella ökningar eller matas av människor. Vilttjänstemän arbetar nu tillsammans med havsutter-experter för att försöka fånga 841 och ge den ett nytt hem.