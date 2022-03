Så ska ukrainarna tas emot i EU

Redan i söndags öppnade EU-ländernas inrikes- och migrationsministrar för att använda sig av direktivet i det krisläge som nu uppstått. Inför ministrarnas ordinarie möte i Bryssel i morgon lägger nu EU-kommissionen fram sitt formella förslag.

"Alla de som flyr Putins bomber är välkomna i Europa. Vi kommer att ge skydd till dem som söker skydd och hjälpa dem som söker en säker väg hem", säger ordförande Ursula von der Leyen i ett pressmeddelande.

Masskyddsdirektivet tillkom redan 2001, men har aldrig tidigare använts – mycket på grund av den oenighet som ständigt tycks råda mellan medlemsländerna i synen på flykt och migration.

Kriget i Ukraina har dock förändrat förhållandena totalt, vilket fått kommissionen att agera.

Skydd i ett år

Förslaget ger skydd till såväl ukrainska medborgare som boende i Ukraina – inklusive icke-ukrainare, statslösa, asylsökande eller andra som inte kan återvända till sina hemländer.

Direktivet är tänkt att träda i kraft så fort medlemsländerna säger ja och ger skydd till de berörda i minst ett år. De drabbade får därmed uppehållstillstånd, tillgång till arbetsmarknaden och rätt till socialt skydd och hälsovård.

Tanken är samtidigt att medlemsländerna ska samsas om att ta emot de nyanlända från Ukraina. Inget land kan dock tvingas att ta in de flyende och ingen person kan heller tvingas att åka till något särskilt EU-land.

Personer som inte omfattas av skyddet – exempelvis den som är lagligt kortvarigt bosatt i Ukraina och anses kunna återvända till sitt hemland – ska samtidigt kunna släppas in i EU för att på så vis underlätta sin hemresa.

"Ordnat och effektivt"

Dessutom ges riktlinjer till hur medlemsländerna ska hantera själva inflödet från Ukraina. Medlemsländerna kan exempelvis välja att göra ordinarie gränskontroll och registrering först när de flyende tagits till säker plats längre in i landet. Personer som egentligen inte uppfyller inresekraven – och till exempel inte har gällande pass med sig – kan också släppas in av humanitära skäl. Personliga tillhörigheter, inklusive husdjur, bör dessutom släppas in utan tullavgifter.

EU-kommissionen vill också att särskilda filer ordnas för att underlätta in- och utresa för räddningstjänst och hjälporganisationer.

"Med våra förslag i dag ger vi medlemsstaterna ytterligare kapacitet att hantera den här krisen på ett ordnat och effektivt sätt", säger EU:s inrikeskommissionär Ylva Johansson i pressmeddelandet.