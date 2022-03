Ryssland lämnar fredsförhandlingar med Japan

Japans premiärminister Fumio Kishida besökte dessutom i helgen sin indiska kollega Narendra Modi, och försökte övertala Indien att fördöma Rysslands agerande i Ukraina. Indien är ett av få länder som hittills inte tagit avstånd från Rysslands angrepp på Ukraina.

Ryssland och Japan har sedan tidigare en komplicerad relation och har därför inte skrivit ett formellt fredsfördrag efter kriget.

"Den ryska sidan har under nuvarande förhållanden ingen avsikt att fortsätta samtalen med Japan om fredsfördraget", skriver ryska utrikesdepartementet i ett uttalande. Det är enligt ryska UD omöjligt att diskutera bilaterala relationer – en kärnpunkt i fredsfördraget – med ett "land som intagit en öppet fientlig position".

Ryssland drar också in visumfria besök för japaner på den omstridda ögruppen Kurilerna, som i Japan går under namnet Nordterritorierna, samt stoppar all samverkan kring öarna.