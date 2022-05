Svensktillverkat vapen slog ut rysk stridsvagn

Den kanadensiska tidningens utsända i Ukraina har gett sig ut på jakt efter konkreta effekter av vad de vapen som Kanada donerat till Ukraina har inneburit på slagfältet. I byn Staryj Saltiv i östra Ukraina fann journalisterna spåren av en fordonskonvoj bestående av fem civila bilar, som enligt ukrainska styrkor beskjutits av Ryssland den 5 maj. Åtta personer ska då ha dödats.

Attackerades med granatgevär

Ungefär en kilometer från platsen ska de ryska styrkorna som attackerat konvojen själva ha slagits ut, med hjälp av kanadensiska granatgevär – svensktillverkade Carl Gustaf. Vraket av en rysk T-90M, en av Rysslands mest moderna stridsvagnar, ligger där, enligt de utsända.

Kanada meddelade i slutet av februari att man skänkte 100 granatgevär av typen, tillsammans med 2 000 granater. Roman Hrystjenko, överste och befälhavare för Charkivs försvarsstyrkor, säger att stridsvagnen förstördes med en Carl Gustaf och att alla ombord dödades. Ett splitterskyddat trupptransportfordon ska också ha förstörts.

— Vi kan bekräfta att vi effektivt använder all utrustning som ni skickar. Den går inte till spillo, säger Hrystjenko till The Globe and Mail.

Utbildas på en kvart

Carl Gustaf är ett rekylfritt pansarvärnsvapen som till skillnad från pansarskotten är omladdningsbara. Vapnet är utformat för att användas på relativt korta avstånd, och tillverkas av Saab Bofors i Karlskoga, enligt Försvarsmakten.

Hrystjenko säger att det är unikt att det svenska vapnet slog ut en så pass avancerad stridsvagn, men att många andra ryska pansarfordon förstörts med hjälp av de kanadensiska vapnen. Det enda han önskar är fler av dem, eftersom styrkorna enligt honom nu tvingas vara sparsam med användandet.

— Carl Gustaf är väldigt enkla. Ge mig 15 minuter så kan jag förklara för vem som helst hur man avfyrar en och gör det effektivt, säger Hrystjenko.