Ryssland bereder sig på motanfall

Ryska styrkor förstärker sina positioner och gräver ner sig i Charkivregionen i norr och längs den södra fronten, uppger Institute for the Study of War i sin senaste uppdatering.

Det kan vara ett tecken på att Ryssland förbereder sig på ett större ukrainskt motanfall där och att konflikten kan bli utdragen. Ryssland närmar sig också staden Sievjerodonetsk i Luhansk genom anfall norr, väst och söder om staden, enligt den USA-baserade tankesmedjan.