Sårbar lunnefågel ska inventeras efter oro

Minskningen av lunnefåglar längs med den brittiska östkusten oroar experter. Under 2022 kommer en inventering av arten – som av den internationella naturvårdsunionen IUCN klassats som "sårbar" – att göras vid Isle of May och Farne Islands.

— Populationen växte rejält under 1980- och 1990-talen, sedan kom en plötslig krasch. Vi förlorade nästan 30 procent av alla lunnefåglar i början av 2000-talet, efter det har populationen långsamt växt sig starkare men det är inte i närheten av hur det brukade se ut, säger David Steel, förvaltare vid naturreservatet på Isle of May. En mindre inventering förra året vid Farne Islands ledde till oro då drygt 36 000 häckande lunnefågelpar hittades, att jämföra med nära 42 500 år 2018. Lunnefåglar håller ihop med samma partner livet ut och lägger endast ett ägg per år – något som gör återuppbyggnad av populationer svår. Minskningen förklaras som en effekt av bland annat den globala uppvärmningen, nederbörd och brist på lunnefåglarnas föda.