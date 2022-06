Elizabeth firas hela helgen: "Modersfigur"

Pågår mellan den 2–5 juni.

Den 2 juni är "spring bank holiday", traditionell helgdag i Storbritannien, men i år har britterna även fått en extra ledig dag den 3 juni.

Den 2 juni firas drottningen vid Buckingham Palace med paraden "Trooping the colour" – en årlig militär ceremoni av Storbritanniens armé samt andra länder i Samväldet.

Den 4 juni hålls konserten "The platinum party at the palace”, där artister som Queen, Alicia Keys och Andrea Bocelli uppträder. Konserten visas även på storbildsskärmar över hela Storbritannien, och sänds av BBC.

I många städer anordnas gatufester under firandet, och i Windsor planeras världens längsta picknickbord med plats för 1 600 personer.

Drottning Elizabeth blev drottning den 6 februari 1952. Hennes kröning hölls dock först året efter, den 2 juni 1953.