Oslopolisen avråder från manifestation

— Vi kan inte garantera säkerheten. Därför rekommenderar vi att den inte genomförs, säger Martin Strand, stabschef vid Oslopolisen på en presskonferens.

Hotbilden anses fortfarande vara "extraordinär", enligt säkerhetstjänsten PST.

— Den hotbild som vi står inför gäller fortfarande och därför kan vi inte rekommendera att genomföra (manifestationen), säger Martin Strand.

Dödsskjutningarna i Oslo under natten till lördagen ledde till att den stora prideparaden samma dag ställdes in av säkerhetsskäl. Oslo Pride gick därefter ut med besked om att en manifestation skulle hållas på Rådhusplatsen under måndagskvällen mot våld och till stöd för offren och för mångfald.