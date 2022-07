Olycksdrabbat tivoli öppnar tidigast på tisdag

Det är viktigt att de anställda får bearbeta händelsen i lugn och ro, säger Olesen.

— Det är en process som pågår, så vi vet inte exakt när det blir.

Öppnandet kommer att ske under stillsamma former, då människor kan komma in under några timmar och gå runt i parken. Inga attraktioner kommer att vara i drift.

Åkattaraktionen Cobra har stängts permanent.