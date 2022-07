Agg mot väst enar Ryssland, Iran och Turkiet

Fakta: Mötet i Teheran Rysslands president Vladimir Putin och Turkiets president Recep Tayyip Erdogan är i Irans huvudstad Teheran för både bilaterala och trilaterala samtal, tillsammans med Irans president Ebrahim Raisi under tisdagen. Enskilda möten med Irans högste ledare Ali Khamenei står också i schemat för både Putin och Erdogan. Sammankomsten sker på pappret som del av den så kallade Astanaprocessen – vilket är samtal med de tre ländernas ledare om kriget i Syrien, som samtliga är inblandade i. Processen inleddes formellt i januari 2017 och döptes efter det dåvarande namnet på huvudstaden i Kazakstan, som de första samtalen hölls i.

Iran behöver spannmål från Ryssland. Ryssland behöver hjälp från Iran att att lindra effekten av sanktionerna. Och Turkiet vill få grönt ljus från båda för en ny offensiv i Syrien.

När Rysslands president Vladimir Putin träffar Irans Ebrahim Raisi under parollen att de tillsammans med Turkiets president Recep Tayyip Erdogan ska diskutera fred i Syrien, är det med egna intressen i förgrunden.

För Iran har Ryssland inte varit helt enkelt att hantera. Ryssland är det land som Iran förlorat flest territorier till under modern tid, under 1800-talet. Iran ockuperades också av Ryssland, i olika former, under och efter andra världskriget.

Enligt Rouzbeh Parsi, Irankännare och programchef för Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet vid Utrikespolitiska institutet (UI) har Iran en "smått ambivalent inställning" till Ryssland.

— Iranierna litar inte på Ryssland, men man förstår ändå man måste ha en fungerande relation.

Kringgår väst tillsammans

De två länderna väntas inom kort skriva under ett samarbetsavtal som Ryssland lade fram i Teheran för en månad sedan. Sedan dess har det också kommit amerikanska uppgifter om att Ryssland vill köpa iranska drönare.

— Ryssland är en medkämpe i kampen mot vad Iran uppfattar som en amerikansk hegemoni. Det gör att man hamnar på samma sida, säger Parsi.

Om samarbetsavtalet mest bör ses som en symbolisk handling eller om det innehåller realpolitiska åtgärder är ännu okänt. Irans och Rysslands handel överlappar ofta varandra och deras varor konkurrerar på samma marknad. Däremot har bägge ett behov av att tillsammans utveckla teknologier.

— Båda är i mångt och mycket utestängda från den västerländska teknologimarknaden. Iran har en längre erfarenhet av att komma runt västs sanktioner för att få tag på varor, det finns erfarenheter där som Ryssland är intresserade av.

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan, i mitten, välkomnas till Saadabadpalatset i Iran. På sin högra sida har han Irans president Ebrahim Raisi.

Iran har inte officiellt uttalat sig om Rysslands krig i Ukraina. Historien av att själva utsättas för rysk ockupation försvårar saken, men samtidigt har Iran ingenting att vinna på att ställa sig på den ukrainska sidan. Däremot går det att tjäna på en god relation till Ryssland.

— Måste det välja kommer Iran att välja Ryssland över Ukraina, säger Rouzbeh Parsi.

Relationerna består oavsett

Turkiet och Iran är också beroende av varandra, även om länderna tillhör olika läger i flera utrikespolitiska frågor – inte minst kriget i Syrien där de stöttar olika sidor.

Fastän Turkiet till viss del står nära väst, som del av Europa och medlem i Nato, så har en gynnsam ekonomisk relation vuxit fram, särskilt under de senaste åren. Iran har försett Turkiet med energi och Turkiet har i sin tur sålt varor till Iran, som annars är tyngt av sanktioner av stora delar av omvärlden.

Det Turkiet vill få av mötet är grönt ljus för en ny invasion i norra Syrien, där Erdogan hoppas införa en tre mil djup buffertzon längs gränsen till Turkiet. Det skulle hjälpa Erdogan på hemmaplan, eftersom han inför valet nästa år behöver göra något åt de många syriska flyktingar som finns i Turkiet, som många väljare är negativt inställda till.

Både Iran och Ryssland ogillar en ny turkisk offensiv i Syrien. Men konflikten har visat att de pragmatiska relationerna mellan Iran, Turkiet och Ryssland består, fastän de står på olika sidor i flera frågor.

— Man har ändå alltid upprätthållit en relation, eftersom det är politiskt nödvändigt.