Spanska framgångar mot bränderna

I regionen Aragonien, där man tvingats evakuera tusentals personer och där motorvägsförbindelsen till huvudstaden Madrid varit avskuren, noterar myndigheterna att branden i närheten av staden Ateca mattats av.

Motorvägen A2 kunde återöppnas på torsdagen.

— Vi är närmare ett läge där evakuerade kan återvända hem, men vi måste vara försiktiga, säger regionstyrets ledare Javier Lambán.

I provinsen Zamora i nordvästra Spanien bedöms den omfattande brand som skördat två människors liv nu vara under kontroll.

Hittills i år har omkring 70 000 hektar mark brunnit i Spanien – nästan dubbelt så mycket som snittet det senaste decenniet, enligt premiärminister Pedro Sánchez.

Spanien har liksom stora delar av Europa drabbats av extremhetta under mitten av juli. Temperaturerna började sjunka en aning under onsdagen men nya värmevarningar med prognoser på runt 40 grader gäller under torsdagen i flera delar av landet.