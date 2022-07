Vändningen: USA kan få reformpaket

USA:s kongress ser ut att kunna få igenom ett stort reformpaket kring vård, energi och klimat, sedan den demokratiske senatorn Joe Manchin kommit överens med partiet.

Det är helt jämnt mellan de två politiska sidorna i senaten, med vicepresidenten Kamala Harris som utslagsröst. Därför krävs att alla demokratiska och oberoende senatorer är med på tåget för att Joe Biden ska kunna driva igenom sin politik, mot de oftast eniga Republikanerna.

Motsträvig senator

Men Demokraterna har haft problem att få med sig Joe Manchin, senator från West Virginia, på det stora reformpaketet. Manchin, en av de mest konservativa demokraterna, har argumenterat för att paketet skulle kunna driva på inflationen.

Men i en plötslig vändning ser paketet ut att kunna gå igenom. I ett gemensamt uttalande med senatens majoritetsledare Chuck Schumer meddelade de att man är överens.

I åtgärderna ingår också en företagsskatt på minst 15 procent, som under tio år ska dra in lejonparten av 739 miljarder dollar som ska in till statskassan. Intäkterna ska bekosta klimatsatsningar på 369 miljarder, 64 miljarder går till subventioner till hälso- och sjukvårdsförsäkringar. Övriga inkomster ska minska det statliga budgetunderskottet.

Den skenande inflationen i USA har snabbt stigit upp som en av de viktigaste valfrågorna. Ett tecken på det är att kompromissförslaget kallas "Inflationsminskande åtgärder för 2022", och inte någon variant på "Build back better" som det tidigare förslaget kallats.

Snabb omröstning

Senaten uppges vara beredda att gå till omröstning redan nästan vecka. Skulle förslaget gå igenom innebär det att Joe Biden och Demokraterna kan visa upp att man faktiskt fått igenom politik, inför väljarna vid höstens mellanårsval. Därefter kan det bli betydligt svårare att få igenom någonting överhuvudtaget, då bedömare tror att Republikanerna kan knipa makten i båda kamrarna.

Det är något oklart varför vändningen kommer just nu, men Manchin säger i sitt uttalande att skatteomläggningen skyddar småföretag och arbetarklassen samtidigt som den säkerställer att "storföretag och ultrarika betalar sin del".

Från Republikanskt håll är man inte helt oväntat motståndare till förslaget. Senatens minoritetsledare Mitch McConnell skriver på Twitter att demokraterna redan "krossat amerikanska familjer med historisk inflation. Nu vill de addera en gigantisk skattehöjning som kommer att slå mot arbetare och ta kål på många tusen amerikanska jobb".