USA: 75 000 ryska soldater skadade eller döda

Om uppgifterna stämmer innebär det att nästan hälften av de styrkor som Ryssland bedöms ha mobiliserat försatts ur stridbart skick.

Båda sidorna håller sina siffror hemliga, och länderna har också ett egenintresse av att underrapportera dem för att hålla moralen uppe.

Ryssland håller dock på att rekrytera och träna flera frivilligbataljoner, bland annat en tredje i Tatarstan och en Moskvabaserad, för att sätta in i Ukraina, enligt den USA-baserade tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW)