Trump stämmer CNN på miljardbelopp

Den tidigare presidenten hävdar i sin stämningsansökan att mediebolaget bedrivit en kampanj byggd på "förtal och smädelse" mot honom eftersom man "räds" att han ska kandidera i presidentvalet 2024.

"CNN har försökt använda sitt massiva inflytande – som en påstått 'trovärdig' nyhetskälla" – för att förtala målsäganden inför sina tittare och läsare med syftet att besegra honom politiskt", skriver Trumps advokater i den 29 sidor långa stämningen.

I ett ilsket uttalande som publicerats i samband med ansökan säger Trump att man "under de kommande veckorna även kommer att lämna in stämningar mot ett stort antal fake news-mediebolag för deras lögner, förtal och förseelser", med särskilt fokus på bevakningen av det presidentval han förlorade.

Trump, som antytt att han kommer försöka att bli president på nytt, hade under sin tid i Vita huset en antagonistisk relation till medier som CNN och The New York Times och påstod ofta att de ägnade sig åt "fake news".

Trump har vid ett otal tillfällen upprepat det felaktiga påståendet att det i själva verket var han som vann valet 2020.