Hårda ord om Truss låtval

När Storbritanniens premiärminister gick upp på scenen för sitt tal på Konservativa partiets kongress gjorde hon det till gruppen M Peoples 90-talshit "Moving on up" – och det gillade inte gruppens medlemmar.

"Jag vill inte att min låt ska bli ljudspår till lögner", skriver låtens kompositör Mike Pickering på Twitter och fortsätter:

"Jag hoppas att hon tar sig en titt på texten. Den är fantastisk".

Några av de rader han speciellt vill att den konservativa politikern ska titta på är "Du kränkte mig, din tid är ute" och "Stick härifrån, gå och packa dina väskor" ("You've done me wrong, your time is up", "Move right out of here, baby, go on pack your bags").

Just de raderna spelades dock inte under Truss vandring till scenen.

I The Times påpekar Mike Pickering att socialdemokratiska Labour använde "Moving on up" redan på 1990-talet och att han själv sällan håller tyst om sina tankar om de konservativa. Dessutom är sångerskan Heather Smalls son James politiker – för Labour.

Fakta som Pickering tycker att Truss stab borde ha kollat upp.

— Så jag vet inte varför de använde låten, säger han.