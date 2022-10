Japan och Australien i enad front mot Kina

Åtgärden tolkas som att de vill möta Kinas växande dominans i regionen.

— Det stärker ramverket The Quad och är första steget mot att Japan går med i Five Eyes, säger Ken Kotani, underrättelseexpert vid Nihon-universitetet i Tokyo.

The Quad är ett relativt nytt säkerhetssamarbete mellan Australien, Indien, Japan och USA. Five Eyes innebär att medlemsländerna delar hemlig information, och inbegriper för tillfället Australien, Kanada, New Zeeland, Storbritannien och USA.

De båda ledarna enades också om tätare samarbete kring energi och klimat.