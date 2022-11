Mellanårsvalet i gång i USA

Valresultatet kommer att påverka USA:s president Joe Bidens möjligheter att driva igenom sin politiska agenda. Opinionsmätningar tyder på att Republikanerna går mot en tydlig seger i underhuset representanthuset.

— Jag tror att vi kommer att vinna senaten. Jag tror att representanthuset är tuffare, sade Joe Biden under måndagskvällen, och medgav att det antagligen kommer att bli svårare att styra landet framöver, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Analytiker har varnat för att det finns risk för våld under valdagen, med anledning av den allt mer polariserade stämningen och anklagelser om valfusk.

Många amerikaner har valt att rösta före tisdagen i de delstater som godkänner förtidsröstning. Över 40 miljoner hade röstat i förtidsvallokaler och via post fram till måndagen, enligt US Elections Project som följer röstandet via statistik från delstaterna.

I mellanårsvalet utses samtliga ledamöter till USA:s representanthus och en tredjedel till senaten (överhuset), samt tre fjärdedelar av landets guvernörer.