Donald Trump säljer samlarkort på sig själv – så mycket kostar de

Den före detta amerikanska presidenten tillika affärsmannen Donald Trump slutar sällan förvåna.

Under torsdagen gick han ut med att han kommer börja sälja samlarkort, framtagna genom kryptoteknik.

Trumps samlarkort föreställer honom som astronaut

Bilderna föreställer, enligt Trump själv, bilder på honom inspirerade av hans egen karriär. Vad han menar med det kan ifrågasättas, eftersom många bilder föreställer Donald Trump som en astronaut, superhjälte och gamla västern-sheriff.

"Bättre än Lincoln, bättre än Washington"

I en reklamvideo berättar den forne presidenten, som också gått ut med att han ställer upp i det amerikanska valet 2024, att samlarkorten går att köpa för lite över 1000 svenska kronor.

- Hej allihopa, det här är Donald Trump. Förhoppningsvis er favoritpresident genom tiderna, bättre än Lincoln, bättre än Washington, med ett viktigt meddelande, inleder han i den mycket kritiserade reklamvideon.

Donalds Trumps följare kritiska

Klippet har bland annat kritiserats för att vara av dålig kvalité, men också då Trump tidigare gått ut med att han har någonting väldigt viktigt att berätta, varpå hans trogna följare kände sig svikna efter att ha fått reda på vad det faktiskt handlade om.

Det har också riktats kritik gentemot att pengarna som kommer in direkt landar i Trumps egen ficka under ett licensavtal, rapporterar The New York Times.

I videon förklarar Trump att det, förutom korten, kan vara möjligt att vinna priser. Som köpare har man nämligen chansen att vinna en heldag på en av hans golfbanor, ett privat zoom-möte med honom själv. Köper du 45 kort kan du kamma hem en biljett till en gala på en Trump-resort i södra Florida.