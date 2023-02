Storspionen Arne Treholt är död

Den norske diplomaten Arne Treholt greps i januari 1984 på Fornebu flygplats i Oslo. Han var på väg till Wien för att träffa en sovjetisk agent och hade ett antal hemliga handlingar i sin portfölj.

Arne Treholt anställdes 1973 vid det norska utrikesdepartementet och blev senare statssekreterare och närmaste man till havsrättsministern. Han var också under slutet av 1970-talet och en bit in på 80-talet ambassadråd vid den norska FN-delegationen i New York.

Redan vid den här tiden misstänktes han för otillåtna kontakter med sovjetiska agenter och även för samröre med den irakiska underrättelsetjänsten.

1982 återvände Treholt till Oslo och blev byråchef på utrikesdepartementet.

På flera av sina positioner hade han tillgång till hemliga handlingar. Innan han avslöjades lämnade han ut uppgifter om det norska försvarets och Natos försvarspotential. Vid rättegången förnekade Treholt spioneri men medgav att han överträtt formella sekretessregler.

Han dömdes till 20 års fängelse men frigavs villkorligt 1993. Till uppmärksamheten kring affären bidrog att den norska säkerhetspolisen i flera år misstänkt Treholt utan att ingripa.