Stal gasflaskor – får händerna amputerade

Fakta: Sudan Sudan har ett förflutet som brittisk koloni. Genom Nilen spelade landet en viktig geostrategisk roll för bland annat bevattningen i Egypten. Sudan blev självständigt 1956, därefter följde decennier av konflikter och inbördeskrig. I juli 2011 delades landet och Sydsudan bildades. Tvister och oroligheter fortsätter dock att härja i området. Det oljerika men fattiga Sudan har omkring 46 miljoner invånare (2021). Huvudstaden heter Khartum. Landet rankas på plats 172 av 191 länder i FN:s utvecklingsprogram UNDP:s index för mänsklig utveckling. Runt 15 miljoner människor beräknas stå inför akut osäker livsmedelsförsörjning och cirka tre miljoner lever på flykt inom landet. Situationen för kvinnor och barn är särskilt svår. Barnäktenskap är vanliga, liksom sexuellt och könsrelaterat våld samt könsstympning. Källa: UI/Landguiden, UNDP, Sida.

Domen är den första i sitt slag på nästan ett årtionde och väcker ökade farhågor för att Sudans styre blir alltmer extremistiskt.

De tre dömda männen befinner sig i fängelset Koper i huvudstaden Khartum, där även den tidigare presidenten Omar al-Bashir och hans medarbetare hålls. Diktatorn al-Bashir avsattes 2019 och ersattes av en civil övergångsregering som skulle föra landet i en demokratisk riktning, men när general Abdel Fattah al-Burhan tog makten i en militärkupp i oktober 2021 fick den trevande övergången till demokrati ett abrupt slut.

Två månader innan kuppen hade Sudan, som sedan 1983 styrts enligt islamisk lag, skrivit under en FN-konvention som förbjuder tortyr och omänskliga och förnedrande straff. Övergångsregeringen efter al-Bashir hann införa några progressiva lagar – såsom kriminalisering av aga och kvinnlig könsstympning – men efter militärkuppen har flera repressiva lagar som kränker mänskliga rättigheter återinförts. Samtidigt har fattigdomen och de humanitära behoven ökat.

Enligt rättsorganisationen African Center for Justice and Peace Studies dömdes de tre männen i staden Omdurman efter en summarisk rättegång utan juridiska ombud närvarande, rapporterar The Guardian. Handamputationen kommer enligt tidningen att verkställas vid en ospecificerad tidpunkt.