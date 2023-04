Diplomater i skottlinjen i Khartum

Strider har rasat i den sudanesiska huvudstadens centrala delar under de senaste dagarna, och de fortsätter.

I söndags slog en raket ned i Norges ambassadörs hem, dock utan att skada några personer. Under måndagen och tisdagen besköts en bostad tillhörandes en annan norsk diplomat, varpå en vakt skadades. Norges ambassadanställda har tagit skydd.

— Våldet måste få ett slut. Vi har förmedlat vår stora oro för den väldigt farliga situationen för diplomaterna som tjänstgör i Khartum till sudanesiska myndigheter, sade Norges utrikesminister Anniken Huitfeldt på tisdagen, enligt nyhetsbyrån NTB.

Anstormande soldater

I helgen stormade soldater in i EU-ambassadörens hem i Khartum och plundrade. Chefen för unionens humanitära arbete i landet, belgaren Win Fransen, har blivit skjuten och allvarligt skadad, berättar fyra källor för The New York Times.

En konvoj med bilar från USA:s ambassad angreps också härom dagen. Bilarna var märkta och soldaterna som angrep misstänks tillhöra de paramilitära RSF-styrkorna, enligt den amerikanske utrikesministern Antony Blinken.

På onsdagsmorgonen meddelar Japan, som första land, att alla japanska medborgare i Sudan ska evakueras. Totalt handlar det om omkring 60 personer, inklusive ambassadpersonalen, säger regeringens talesperson Hirokazu Matsuno, enligt AFP.

— Medan säkerhetsläget där förvärras gör regeringen sitt yttersta för att sätta utlandsstationerade japaner i säkerhet.

Det framgår inte hur en evakuering är möjlig i nuläget.

Khartums internationella flygplats har attackerats och flera passagerarflygplan har förstörts. Sveriges ambassad ligger i det bebyggda området till vänster i bild. Den här satellitbilden togs i måndags.

Håller sig hemma

Sveriges ambassad slutade att ta emot besök i måndags, vilket meddelades på dess hemsida. Den "håller tills vidare stängt på grund av den aktuella säkerhetssituationen".

Ambassadens verksamhet fortsätter, men personalen följer utvecklingen hemifrån och mår under omständigheterna bra, skrev utrikesdepartementets presstjänst i ett mejl till TT på tisdagseftermiddagen. Från Stockholm håller man kontakten med såväl den svenska ambassaden som med andra länder som har beskickningar på plats.

"Stundtals pågår det kraftig eldgivning i Khartum. Läget är så allvarligt att det i nuläget inte är säkert att röra sig ute. Öppna strider innebär alltid stora risker för civila", står det där.

"Det är för närvarande inte möjligt att lämna Khartum då flygplatsen är stängd/delvis förstörd. På grund av detta är bedömningen att en evakuering i nuläget inte är genomförbar."

Ligger vid flygplatsen

Ambassaden ligger i centrala Khartum, i samma kvarter som många andra länders ambassader och bara ett kvarter bort från den internationella flygplatsen.

Under de senaste dagarnas strider har stora, svarta rökkolonner stigit från flygplatsen. Flera flygplan har förstörts och planerade avgångar har ställts in. Den sudanesiska armén satte tidigt in flygvapnet mot sina motståndare och har bombat centrala mål.

Svenskar i området uppmanas att hålla sig inomhus medan striderna pågår.

"UD och ambassaden arbetar intensivt för att, så snart säkerhetsläget tillåter, möjliggöra evakuering av utsänd ambassadpersonal med anhöriga samt, på de sätt som är möjliga, bistå svenskar som önskar lämna", meddelar UD:s presstjänst.