Brandrök ger luftvarning för miljoner amerikaner

Varningarna sträcker sig från orange nivå, vilket innebär att luften är ohälsosam för känsliga grupper, och uppåt. Drabbade områden inkluderar stora delar av östra USA, från Chicago i väster till Atlanta i söder.

I många delar av nordöstra USA ligger varningarna också på en röd nivå – där anses luften vara ohälsosam för alla människor. De kanadensiska skogsbränderna antas vara den främsta orsaken, även om lokala utsläpp och meteorologiska faktorer också kan spela in.

Medan friska vuxna och barn återhämtar sig snabbt om de utsätts för röken, är personer med kroniska sjukdomar, såsom astma eller hjärt- och kärlsjukdom, mer i riskzonen. De uppmanas hålla koll på eventuella symtom. Barn, gravida och äldre rekommenderas också att begränsa sina utomhusaktiviteter.

Fler än 100 skogsbränder härjar just nu i den kanadensiska provinsen Quebec. Röken och diset har bland annat dragit in över storstaden New York i USA tvingat stadens skolor att ställa in sina utomhusaktiviteter.

Flera flyg till områden kring New York och Philadelphia har också försenats eller ställts in på onsdagen på grund av dålig sikt i röken, skriver Reuters.

Den gulaktiga, stickande röken som har spridit sig över den amerikanska gränsen i över en vecka gör att New York nu toppar listan över världens värsta luftföroreningar, värre än Doha, Bagdad och Lahore.