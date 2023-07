Man erkänner machete-attack i Oslo

I hundratals år var Orkneyöarna en norsk besittning. Så kan det bli igen, enligt en motion som lämnats in till det regionala styret på ögruppen, rapporterar BBC.

45 000 poliser sätts in i Frankrike – igen

Under de senaste två nätterna har omkring 45 000 poliser satts in för att hantera våldsamheterna som skakar Frankrike. Samma antal poliser fortsätter jobbet under natten till måndag, meddelar inrikesminister Gérald Darmanin.