Stormar slår mot USA – minst två döda

Mer än en miljon hushåll och företag i elva delstater är strömlösa efter att kraftiga stormar med hagel och åskskurar dragit in över den amerikanska östkusten under måndagen. Tornadovarningar har utfärdats i över tio delstater, från Tennessee till New York.

Minst två personer, en 28-årig man i Alabama och en 15-årig pojke i South Carolina, har dött till följd av ovädret. Mannen träffades av blixten, och pojken av ett fallande träd. På flera håll har träd och kraftledningar fallit över vägar och hus, men de initiala rapporterna indikerar än så länge inga mer omfattande skador, rapporterar amerikanska medier Tusentals flygningar har också ställts in eller försenats. Många av flygen ställdes in på Atlantas internationella flygplats Hartsfield-Jackson.