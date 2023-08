Turkiet: Journalist fick förnyat straff via sms

Den grävande journalisten Baris Pehlivan har åkt in och ut ur turkiskt fängelse under de senaste tre åren. Denna gång har han fått order om att återvända bakom galler via sms. Beslutet har kraftigt fördömts av 19 internationella organisationer för mänskliga rättigheter och pressfrihet.

I ett öppet brev till den turkiska regeringen uppmanar organisationerna, däribland PEN och Reporters Without Borders, turkiska myndigheter att "ompröva beslutet att återfängsla Pehlivan och avsluta den systematiska juridiska trakasseringen mot honom och andra journalister." Pehlivans senaste bok anklagade tidigare inrikesminister, Suleyman Soylu, för att ha kopplingar till den turkiska maffian, vilket Soyul har förnekat. Pressfrihetsgrupperna menar att rapporteringen gjort Pehlivan till en måltavla. Enligt pressfrihetsgrupperna återkallades en tidigare villkorlig frigivning, som Baris Pehlivan löd under, innan åtal väckts mot honom för att ha förolämpat Suleyman Soylu. Soyul är nu vice ordförande för president Recep Tayyip Erdogans konservativt islamistiska Rättvise- och utvecklingspartiet. Baris Pehlivan, som har fängslats tre gånger på fem år, ska överlämna sig själv till fängelset "Marmara Detention Centre" den 15 augusti, där många av kritikerna mot Turkiets regering hålls. Trots att femton journalister släpptes i juli sitter fortfarande tjugo journalister fängslade enligt pressfrihetsgrupperna.