Dolda funktionen i din iPhone kan rädda ditt liv – så hittar du den

Vid händelse av att olyckan eller om oturen skulle vara framme och du av en eller annan anledning behöver nå räddningstjänsten, då kan det vara en stor fördel att ha en telefon nära till hands.

Men i de fallen du skulle befinna dig på en plats utan täckning eller wifi, hur gör man då för att nå SOS? Om du har en iPhone 14 kan du trots ingen täckning eller nät nå räddningstjänsten. Då telefonens iOS-uppdatering gör det möjligt att ringa via satellit kan detta vara det som faktiskt räddar ditt liv.

Så gör du för att ringa räddningstjänst – via satellit

Det är alltså på modellen iPhone 14 som du kan använda funktionen Nödanrop SOS, men då via satellit, för att nå räddningstjänsten om du saknar täckning eller wifi, något Apple själva informerar om på sin hemsida. Skulle du inte ha en just en iPhone 14 fungerar det att ringa via telefon- eller mobilnätet.

Om du skulle vara i behov av att nå räddningstjänsten, oavsett var du befinner dig, så håller du helt enkelt inne volymknappen och låsknappen samtidigt, tills nedan vy dyker upp. Därefter sveper du på rätt knapp. Har du då en iPhone 14 så kommer samtalet per automatik kopplas upp via satellit och du kan få hjälp även om platsen du befinner dig på saknar täckning eller internet.

Utöver satellituppkopplingen delas även din platsinformation med räddningstjänsten.

Nödanrop SOS kan via en Iphone 14 användas via satellit, som inte kräver någon täckning. Foto: Nyheter24