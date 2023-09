Långt straffarbete för journalist i Myanmar

Straffet, 20 års straffarbete, är det hårdaste hittills som utdömts en verksam journalist sedan Aun San Suu Kyis regering störtades i februari 2021.

Den 40-årige journalisten arbetade för den oberoende onlinepublikationen Myanmar Now, som för närvarande arbetar under jord. Enligt organisationen Reportrar utan gränser tillhör Myanmar under militärjuntans styre det land som fängslat flest journalister, Kina undantaget.

Enligt en observatörsgrupp har minst 13 publikationer förbjudits sedan kuppen.