Varnar: USA:s nationalparker kan behöva stänga

Klockan tickar i kongressen – som ännu inte har lyckats komma överens om statsbudgeten. För att undvika nedstängningar av federal verksamhet krävs i praktiken en uppgörelse mellan demokraterna i senaten och republikanerna i representanthuset före det att nästa budgetår inleds, på söndag den 1 oktober.

Tillfälliga lösningar kan dock köpa politikerna mer tid för förhandlingar och förhindra att federala myndigheter tvingas stänga. Men det håller bara en begränsad period och när pengarna till slut inte räcker till kommer nedstängningarna – oftast först federalt finansierade museum och nationalparker.

Stängs portarna?

USA:s nationalparker lockar miljontals besökare och är viktiga inkomstkällor för städer och företag som ligger i anslutning till dem. Nedstängningen skulle omfatta ikoniska platser som Yosemite såväl som mer okända pärlor.

"Grindar kommer att låsas, besökscenter kommer stängas och tusentals parkvakter kommer att avskedas", skriver USA:s inrikesdepartement i ett uttalande på fredagen.

Delstater och lokala myndigheter kan dock se till att hålla vissa parker i drift genom att betala den federala regeringen, enligt inrikesdepartementet som tillser över 400 nationalparker med 20 000 anställda. Det kan handla om tiotusentals dollar per dag, men det har av lokala ledare beskrivits som rena fyndpriset jämfört med hur mycket pengar som turismen drar in, enligt The New York Times.

Stopp i toaletter

Guvernörerna i Arizona och Utah har redan sagt att de planerar att hålla grindarna öppna till parker som bland annat Grand Canyon.

Vid tidigare nedstängningar till följd av budgetkaos, bland annat den som varade i 35 dagar 2018-2019, förblev grindarna till parkerna öppna även fast de var kraftigt underbemannade. Konsekvenserna blev översvämmade toaletter, överfulla papperskorgar och vandalism när besökarna fortsatte att flöda in.

— Det var ingen vacker syn, konstaterar en tjänsteman vid inrikesdepartementet i en intervju med CNN.