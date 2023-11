Krisen i tunneln – nytt borrningsschakt övervägs

Den problematiska insatsen är inne på sin åttonde dag. Arbetet har varit motigt och borrar gått sönder. För att få ut arbetarna krävs ett 60 meter långt hål. Hittills har räddningspersonal bara lyckats ta sig 24 meter in i rasmassorna, trots att en ny borrmaskin flögs in så sent som på lördagen.

Planen är att skapa ett 90 centimeter brett borrhål som arbetarna ska kunna pressa sig ut igenom. Nu övervägs en ny vertikal rutt, att borra sig till arbetarna ovanifrån, berättar Deepa Gaur, talesperson för räddningsmyndigheten.

Även denna väg skulle dock vara tidskrävande, Gaur beräknar att borrningarna från den nya vinkeln tar upp till fem dagar.

Ett 15 centimeter brett hål finns redan, genom vilket mat, vatten, syre och medicin har skickats till de instängda.

Arbetarna har varit fast i ett utrymme omkring 200 meter från tunnelns öppning sedan förra söndagen. Den drygt 4 kilometer långa tunneln håller på att byggas i den bergiga delstaten Uttarakhand i norra Indien, nära Himalayamassivet.

Byggarbetarna uppges vara svaga och desperata men vid liv. Hundratals anhöriga har samlats vid rasplatsen där de kan prata med de instängda via radio.

— De är i tårar. . . De har börjat fråga oss om vi ljuger om räddningsförsöken, säger en släkting, som inte vill uppge sitt namn, till AFP.