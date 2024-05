Hårda kritiken mot klädjätten Shein: "Förhållandena är usla"

Den kinesiska modejätten Shein grundades 2008 och har med åren etablerat sig som en av de stora aktörerna när det kommer till internethandel. Genom låga priser och en marknadsföring riktad mot unga har man tagit sociala medier med storm, där en stor del av marknadsföring bedrivs.

Den digitala modejätten Shein grundades 2008. Foto: Richard Drew

Granskningarna av Shein: "Herrejösses!"

De senaste åren har man dock hamnat i rampljuset av andra anledningar än kläderna som säljs. Istället har företaget kritiserats hårt för att hålla sina anställda under omänskliga arbetsförhållanden där långa arbetspass och låg ersättning är vad som väntar fabrikens anställda.

Under 2022 visades dokumentären ”Inside the SHEIN Machine", som även visades i TV4, där dolda inspelningar kunde visa hur anställda tvingades arbeta utmattade utan lov att få ta raster. Därtill arbetade de fabriksanställda fler timmar än vad som anses vara rimligt och tvingades få löneavdrag om man inte tillverkade tillräckligt många plagg under en viss tid.

"Förhållandena är usla. Det finns inget varmvatten. Jag duschade kallt två kvällar. Jag har aldrig mått så dåligt. Väggen var täckt med mögel, toaletten funkade inte, den var trasig. Herrejösses!", sa en fabriksanställd i dokumentären.

Shein-anställda arbetar 75 timmar i veckan

Spola fram två år och vi befinner oss i 2024 och Shein har ännu en gång hamnat i strålkastarljuset. De negativa tongångarna gäller nu en ny rapport som släppts av den schweiziska förespråkargruppen Public Eye. Den påvisar att anställda tvingas arbeta upp emot 75 timmar i veckan, trots att företaget utlovat flera åtgärdsplaner för att så inte ska ske.

”Jag jobbar varje dag från åtta på morgonen till halv elva på kvällen, och tar en dag ledigt varje månad”, ska en fabriksanställd sagt i en intervju enligt BBC.

Enligt den brittiska tidningen ska 12 timmars arbetsdag vara standard, där man inte ens tillåts eller ens hinner äta frukost, lunch eller middag.

En ny granskning visar att villkoren för de anställda i Sheins fabriker i Kina inte förbättrats nämnvärt. Foto: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT

Så mycket sägs anställda hos Shein tjäna

Trots det ska företags egna uppförandekod som delas med leverantörer innebära att anställda inte arbetar längre än 60 timmar i veckan, inklusive övertid.

Sedan den senaste kritikstormen 2022 ska Shein även ha sett över sina lönevillkor, men enligt BBC ska månadslönerna ligga kvar på mellan 6 000-10 000 kinesiska yuan, motsvarande mellan 9000-15 000 svenska kronor.

Enligt BBC ska rapporten även påvisa att anställda fortfarande ansvarar för om något blir fel, och i händelse av att det inte går att åtgärda felet dras fortfarande en summa av från lönen.

”Vem som än gör ett misstag är ansvarig för att åtgärda det. Du måste fixa problemet på din egna arbetstid”.

I en kommentar till den brittiska tidningen bemöter företaget kritiken som riktats mot dem och redogör att man aktivt arbetar med att förbättra flera områden.

"Vi arbetar aktivt för att förbättra våra leverantörers praxis, inklusive att se till att arbetade timmar är frivilliga och att arbetarna kompenseras rättvist för vad de gör, och inser också vikten av branschsamarbete för att säkerställa kontinuerliga förbättringar och framsteg på detta område".



