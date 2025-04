Nanna trodde att mailet från Joe & the Juice var ett skämt

Det var när företagaren och entreprenören Nanna Schultz såg en artikel på TV 2 Kosmopols hemsida förra veckan som hon höll på att ramla av stolen. Det hela handlade om att Joe & the Juice har valt att skrota sina avtal om att jobba hemifrån. Joe & the juice är en mack och juice-kedja som under de senaste åren exploderat i populäritet.